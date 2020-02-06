Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

Врачи Перинатального центра Воронежской области спасли жизнь матери и ребенка, выношенного при внематочной беременности в брюшной полости.

У 38-летней Евгении Б. это уже третий ребенок: старшему — 19, среднему — 6 лет. До восьмого месяца она даже не подозревала о беременности и не состояла на учете в женской консультации, передает ТАСС.

Медики такие случаи называют уникальными: в мировой литературе по акушерству описаны лишь 17 подобных случаев за последние 150 лет.

При этом считается, что шансов выжить при внематочной беременности у плода – не больше пяти процентов, а смертность матерей в подобных случаях достигает 20 процентов.

Воронежские врачи провели уникальную операцию, в которой участвовали 12 врачей и медсестер. Женщине пришлось перелить три литра крови.

В результате из брюшной полости роженицы была извлечена живая здоровая девочка весом 2150 граммов и ростом 46 сантиметров, сообщается на сайте департамента здравоохранения Воронежской области.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.