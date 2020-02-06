Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

Вопрос, который больше всего волнует поклонников BMW в преддверии премьеры нового купе, очень прост — что будет с решеткой радиатора "четверки"? И, похоже, на него получен окончательный ответ: купе действительно будет выглядеть так, как будто готово кого-нибудь проглотить.

Строго говоря, все к этому шло. История гипертрофированных "ноздрей" началась с сентябрьского дебюта Concept 4, который одним своим появлением спровоцировал фонтаны возмущения, а позже в Сети были опубликованы и шпионские фото с одного из сборочных предприятий BMW, на которых можно было разглядеть некую модель с огромной решеткой.

Изображения, появившиеся в Инстаграме, практически не оставляют места для сомнений: BMW 4 Cерии получит решетку, которая превзойдет аналогичные решения на других моделях как по своим размерам относительно передней части автомобиля, так и по абсолютной высоте. Она оказалась настолько гигантской, что крепления номерных знаков дизайнеры были вынуждены "лепить" прямо на соты, заполняющие "ноздри". Мы отзеркалили в графическом редакторе видимую часть "четверки", чтобы получить общее представление о дизайне (заглавное изображение).

И, очевидно, в этом кроется не такой уж тонкий расчет. Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк уже заявлял, что рост решетки радиатора — это часть плановой эволюции стилистического языка марки, и в большинстве своем покупатели реагируют на такие эксперименты положительно. А следовательно, разукрупнения радиаторных решеток баварским автомобилям не избежать.

Дата премьеры серийной версии BMW 4 Cерии пока не озвучена, но, по некоторым предположениям, дебют запланирован на весну. Следом за гражданским купе BMW должна будет продемонстрировать "заряженную" парочку M3 и M4, и что станется с их решетками — до сих пор неясно.