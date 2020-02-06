Новости Экономика

Все видео этой рубрики
6 февраля 202016:57

Число заявок на пособие по безработице в США достигло минимума с апреля

EPA

Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, и достигло минимума с середины апреля 2019 года.

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 1 февраля уменьшилось на 15 тыс. до 202 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 217 тыс. заявок, а не 216 тыс., как сообщалось первоначально.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение количества заявок на 1 тыс. с ранее объявленного уровня до 215 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. до 211,75 тыс. Показатель также достиг минимума с апреля.

Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 25 января, увеличилось на 48 тыс. и составило 1,75 млн человек. Рост показателя зафиксирован впервые в этом году.

Рынок труда США считается близким к полной занятости.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 145 тыс. При этом безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 года.

Низкая безработица и рост заработной платы оказывают поддержку потребительским расходам в США.

Сейчас

17:20

МЧС предложило дачникам создавать пожарные команды

17:15

Число жертв лавины в Турции возросло до 40 человек

16:08

Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

14:55

Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

13:58

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

12:17

"Союз МС-13" сел в Казахстане

11:20

"Союз" начал сходить с орбиты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

1 час назад
Голикова: Китай пока не предоставил России живой штамм коронавируса

Голикова: Китай пока не предоставил России живой штамм коронавируса

1 час назад
СКР просит арестовать соучастника убийства Япончика

СКР просит арестовать соучастника убийства Япончика

2 часа назад
"Готовила завтрак, порезалась". Солдатова объяснила причину госпитализации

"Готовила завтрак, порезалась". Солдатова объяснила причину госпитализации

10 минут назад

Трансляции

Заседание Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
Все трансляции
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

45 минут назад
Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

11 минут назад
В Воронеже опрокинулась "ГАЗель" с заключенными

В Воронеже опрокинулась "ГАЗель" с заключенными

22 минуты назад
Шотландский министр уволился из-за переписки с 16-летним мальчиком

Шотландский министр уволился из-за переписки с 16-летним мальчиком

1 час назад
Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

3 часа назад
Редчайшая аномалия: на дёснах девушки выросли "ресницы"

Редчайшая аномалия: на дёснах девушки выросли "ресницы"

36 минут назад
"Здесь могло быть кровавое месиво": итальянскую "Красную стрелу" сняли на видео

"Здесь могло быть кровавое месиво": итальянскую "Красную стрелу" сняли на видео

3 часа назад
Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

4 часа назад
Уже скучаю по тебе: Кэтрин Зета-Джонс попрощалась с Дугласом

Уже скучаю по тебе: Кэтрин Зета-Джонс попрощалась с Дугласом

5 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

1 час назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

4 часа назад
Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

05.02.2020 16:30
"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

05.02.2020 14:10
Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

05.02.2020 13:47
"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

04.02.2020 16:09
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

36 минут назад
Миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных контейнерах

Миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных контейнерах

1 час назад
Третья жертва шторма: с набережной в Ялте мощная волна унесла в море мужчину

Третья жертва шторма: с набережной в Ялте мощная волна унесла в море мужчину

1 час назад
Россиян не вывезут с "зараженного" лайнера до окончания карантина

Россиян не вывезут с "зараженного" лайнера до окончания карантина

1 час назад
Никто не хотел смерти: жена убившего педофила поддерживает поступок мужа

Никто не хотел смерти: жена убившего педофила поддерживает поступок мужа

1 час назад
Обновленный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Обновленный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

1 час назад
Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

2 часа назад
Бизнесмен похитил двух подростков-должников, запер их в фургоне и избил

Бизнесмен похитил двух подростков-должников, запер их в фургоне и избил

2 часа назад
Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

2 часа назад
Минздрав Самары объяснил, почему онкобольной приходится ездить за одной таблеткой

Минздрав Самары объяснил, почему онкобольной приходится ездить за одной таблеткой

2 часа назад
Пенсионер выжил после того, как сын 14 раз выстрелил ему в голову

Пенсионер выжил после того, как сын 14 раз выстрелил ему в голову

2 часа назад
Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

2 часа назад
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

3 часа назад
Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и стал фигурантом уголовного дела

Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и стал фигурантом уголовного дела

3 часа назад
В Италии муж-датчанин убил россиянку и умер сам

В Италии муж-датчанин убил россиянку и умер сам

3 часа назад
Почему заболеваемость раком не является стопроцентной?

Почему заболеваемость раком не является стопроцентной?

3 часа назад
Хабиб против Фергюсона. Американец опроверг информацию о травме

Хабиб против Фергюсона. Американец опроверг информацию о травме

3 часа назад
Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

4 часа назад
"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

4 часа назад
Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

4 часа назад
Аптечный рынок реформируют: в Госдуме готовится закон по борьбе с завышением цен аптеками

Аптечный рынок реформируют: в Госдуме готовится закон по борьбе с завышением цен аптеками

5 часов назад
"Союз МС-13" сел в Казахстане

"Союз МС-13" сел в Казахстане

5 часов назад
ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

5 часов назад
МИД РФ: в январе в Идлибе погибли российские и турецкие военспецы

МИД РФ: в январе в Идлибе погибли российские и турецкие военспецы

5 часов назад
В украинском учебнике по географии разместили карту сказочной страны

В украинском учебнике по географии разместили карту сказочной страны

5 часов назад
В Бурятии отец несколько лет душил и избивал свою маленькую дочь

В Бурятии отец несколько лет душил и избивал свою маленькую дочь

5 часов назад
В Китае найдено лекарство от коронавируса

В Китае найдено лекарство от коронавируса

6 часов назад
Десятки машин столкнулись под Красноярском из-за тумана и гололеда

Десятки машин столкнулись под Красноярском из-за тумана и гололеда

6 часов назад
Матч студенток-баскетболисток в США закончился жестокой дракой

Матч студенток-баскетболисток в США закончился жестокой дракой

6 часов назад
В презервативах обнаружили изопропанол и цинк

В презервативах обнаружили изопропанол и цинк

6 часов назад
Незаметный для УЗИ: красноярцу удалили 6-килограммовый жировик

Незаметный для УЗИ: красноярцу удалили 6-килограммовый жировик

6 часов назад
Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

05.02.2020 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку