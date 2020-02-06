Число заявок на пособие по безработице в США достигло минимума с апреля

Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, и достигло минимума с середины апреля 2019 года.

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 1 февраля уменьшилось на 15 тыс. до 202 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 217 тыс. заявок, а не 216 тыс., как сообщалось первоначально.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение количества заявок на 1 тыс. с ранее объявленного уровня до 215 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. до 211,75 тыс. Показатель также достиг минимума с апреля.

Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 25 января, увеличилось на 48 тыс. и составило 1,75 млн человек. Рост показателя зафиксирован впервые в этом году.

Рынок труда США считается близким к полной занятости.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 145 тыс. При этом безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 года.

Низкая безработица и рост заработной платы оказывают поддержку потребительским расходам в США.