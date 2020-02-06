В Воронеже опрокинулась "ГАЗель" с заключенными

На перекрестке улиц Кольцовской и Комиссаржевской в Воронеже автозак столкнулся с легковушкой и опрокинулся. В "ГАЗели" находились 8 человек — водитель, трое заключенных и четыре сотрудника правоохранительных органов.

По информации издания "МОЁ!", в аварии пострадал один из заключенных. Оба столкнувшихся водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора.