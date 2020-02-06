Тимошенко пролила кровь, блокируя работу Рады

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила повреждение пальца. Это произошло в тот момент, когда политик пыталась заблокировать президиум Верховной рады.

В четверг, 6 февраля, украинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта, который с 1 октября отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Юлия Тимошенко заняла место спикера, чтобы заблокировать работу Рады. Депутаты украинской оппозиционной партии попытались тоже зайти в президиум, но им воспрепятствовали представители "Слуги народа". В результате между политиками произошла потасовка.

Юлия Тимошенко во время блокирования президиума оторвала провод у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова. Это привело к тому, что она повредила до крови большой палец, сообщает РИА Новости. Фотографии раненого пальца опубликовало украинское издание "Страна.ua".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный материальный ущерб. В противном случае ее ожидает уголовная ответственность.

Ранее Юлия Тимошенко разместила в Facebook шутливое объявление о продаже партии "Слуга народа". Политик отметила, что представители фракции относятся к особой породе, не имеют совести и мозгов.