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6 февраля 202017:16

Глава FCA предупредил о нарушении цепочки поставок в автомобилестроении из-за коронавируса

Global Look Press

Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Менли заявил о возможной остановке работы одного из предприятий концерна в Европе по причине нехватки автомобильных компонентов, поставлявшихся из Китая.

В интервью изданию Financial Times глава FCA отметил, что в связи с прекращением производства на предприятиях в Китае компания начала испытывать проблемы с поставками комплектующих.

Менли уточнил что вспышка коронавируса в КНР повлияла на работу 4 компаний, поставлявших автокомпоненты для предприятий Fiat Chrysler в Европе. По его словам, ситуация в связи с прекращением работы одной из компаний, уже стала "критической"  для FCA. Из-за этого один из заводов Fiat в ЕС может приостановить производство в течение следующих 2 недель.

Если работа на еще 3 китайских предприятиях, поставлявших комплектующих для Fiat Chrysler, не возобновится в течение февраля, как отметил руководитель FCA, также станет "критическими" для автопроизводителя из-за нехватки компонентов.

Ряд автомобильных компаний уже столкнулись с негативными последствиями от закрытия предприятий в Китае из-за коронавируса.

В начале февраля Hyundai сообщила о приостановке работы своих предприятий в Южной Корее из-за нехватки китайских комплектующих. В компании Volvo сообщили о вынужденном переходе на поставки литий-ионных аккумуляторных батарей из Южной Кореи после сокращения объема поставок из Китая.

Длительная приостановка работы предприятий по выпуску комплектующих в Китае чревата появлением схожих проблем для других крупных автопроизводителей.

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