Число жертв лавины в Турции возросло до 40 человек

Жертвами лавины в Турции стали более 40 человек. Спасатели обнаружили под снегом еще восемь тел. Пострадали в результате катаклизма 50 человек.

Как напоминает Fox News, лавина сошла 4 февраля в провинции Ван. На место происшествия прибыли порядка трехсот сотрудников экстренных служб. На следующий день там сошла вторая лавина, пострадали спасатели, занимавшиеся поиском выживших.

В больницу попал глава местного управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Осман Укар. Он рассказал журналистам, что его наполовину завалило снегом, но он сумел выбраться самостоятельно.

В четверг, 6 февраля, на месте происшествия работали уже 700 сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось о 30 погибших в результате природного катаклизма.