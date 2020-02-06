МЧС предложило дачникам создавать пожарные команды

Садоводческие товарищества смогут создавать добровольные пожарные команды. С таким предложением выступил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он отметил, СНТ не следят за своими водоемами. По его словам, садоводчества должны организовывать свои силы и средства, своих добровольцев, иметь мотопомпы и рукава. А не ждать, как во время торфяных пожаров 2010 года, "что с неба упадет авиация МЧС России, а наземная группировка тут отработает".

Как сообщает ТАСС, Чуприян призвал сотрудников МЧС во время проверок агитировать дачников за создание команды пожарных-добровольцев. Ранее он заявил, что повторения торфяных пожаров, который произошли десять лет назад в Центральной России, никогда не будет.