В жилом доме по вине чиновников из крана потек коктейль из пива, рома и бренди

Жители многоквартирного дома на юге Индии были потрясены после того, как из их кранов потекла коричневая жидкость с явной примесью алкоголя. Инцидент произошел в штате Керала.

Ошеломленные жители связались с местными властями, чтобы разобраться в происходящем. В результате выяснилось, что именно чиновники виноваты в загрязнении водопровода. Сделали они это случайно, сообщает BBC.

Оказалось, что шесть тысяч литров конфискованного алкоголя чиновники "захоронили" в яме. Алкоголь просочился через почву и попал в колодец, из которого поступала вода в многоквартирный дом. Из кранов местных жителей потекла смесь из пива, бренди и рома. Запах жидкости был настолько резким, что никто не осмелился ее попробовать.

Очищать колодец будут на протяжении месяца. В течение этого времени жителям будут привозить чистую воду.