Минэкономики Омской области открыло горячую линию по снюсам

Министерство экономики Омской области открыло горячую линию по снюсам. Речь идет о некурительных никотиносодержащих смесях, распространение которых в разных регионах страны приобрело угрожающие размеры. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш".

Как известно, продажа этой смертельно опасной продукции в России запрещена. По результатам исследований, проведенных учеными, доза никотина в одной порции снюса примерно в два раза превышает количество никотина в одной сигарете. В составе "конфет" нашли также мышьяк, свинец и ряд других смертельно опасных веществ.

Тем не менее, случаи продажи ядовитых смесей до сих пор регулярно встречаются правоохранительными органами. Снюсы предлагают в виде леденцов, жвачки или сосательной карамели. Теперь сообщений о местах, где можно приобрести ядовитые "сладости" либо об их распространителях, ждут на горячей линии. Телефоны: 37-40-05 и 32-60-26. Нарушителей будут штрафовать.