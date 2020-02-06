Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Аделину Хасанову

23 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Аделины Хасановой из Казани. У девочки синдром Мёбиуса – паралич лицевого нерва. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого полностью отсутствует мимика. Аделина не может улыбнуться, сомкнуть веки, соединить губы. Родители девочки нашли клинику, где успешно оперируют таких детей, пересаживая на лицо мышцы бедра. Но лечение платное.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 052 160 руб.) собрана. 26 143 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан", 4 257 руб. собрали телезрители НТР, 526 080 руб. внес БФ "Татнефть", 592 374 руб. собрали читатели Вестей.Ru, business-gazeta.ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 1 148 854 руб. Мама Аделины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".