Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Правоохранителей обязали давать задержанным возможность звонить родственникам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу. В действующей редакции документа понятие "родственник" не используется: там упоминается только возможность уведомления "близких родственников".

Правоохранители также будут уведомлять родственников или близкое лицо пострадавшего том, что его отправили в медицинское учреждение. Сделать это они должны будут в максимально короткий срок, не позднее, чем в течение суток после отправки человека в больницу или оказания ему первой помощи.

Помимо этого полицейским теперь придется информировать собственников нежилых помещений о проникновении туда посторонних лиц. Раньше они обязаны были это делать только в случае незаконного проникновения в жилье.