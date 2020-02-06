Израиль испытывает лазер для перехвата воздушных шариков

Израильские военные тестируют лазерную установку для перехвата воздушных шаров со взрывчаткой, который запускают с территории сектора Газа. За три недели лучевая пушка сбила около 70 летающих бомб.

Испытания признаны успешными, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ, однако оружие еще требует доработки. Через несколько месяцев лазер должен поступить на вооружение армии. Его эффективность планируют довести до 90%.

Журналисты добавляют, что радикалы из сектора Газа часто применяют воздушные шары с горящей паклей, чтобы устраивать пожары на территории Израиля. А с недавних пор они начали использовать взрывчатку.

Напомним, израильская оборонная компания Rafael разрабатывает мобильную лазерную установку Iron Beam, или "Железный луч". Она предназначена для перехвата ракет малой дальности, артиллерийских снарядов и небольших беспилотников.



Еще одна разработка израильских инженеров – Drone Dome. Это совсем небольшая лазерная установка, которая способна сжигать любительские квадрокоптеры.