"Ювентус" готов вернуть Погба из "МанЮнайтед" за 140 млн евро

Туринский "Ювентус" планирует вернуть из "Манчестер Юнайтед" своего бывшего игрока Поля Погба. За французского полузащитника представители "Старой синьоры" готовы заплатить 140 миллионов евро.

В "Ювентусе" уже готовят предложение и планируют приобрести чемпиона мира в составе сборной Франции предстоящим летом. Как сообщает "Спорт-экспресс", Погба является для туринцев приоритетной целью на трансферном рынке.

Нынешний контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 20121 года. Предполагается, что в "МЮ" не станут чинить препятствий в продаже своего воспитанника. В нынешнем сезоне французу не удается стабильно выступать из-за травм, в общей сложности проведя восемь игр, дважды совершив голевые передачи.