Новости Медицина

6 февраля 202017:42 Анатолий Глянцев

Медики научились выделять стволовые клетки почек из мочи

Вести.Наука

Учёные выделили стволовые клетки почек из человеческой мочи и исследовали их. Медики надеются, что новый источник стволовых клеток поможет множеству пациентов.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Каждый девятый человек в мире страдает тем или иным заболеванием почек. Это более 850 миллионов людей, нуждающихся в помощи. Не все недуги можно вылечить лекарствами. Подчас требуется трансплантация, а донорских органов, как всегда, не хватает. Перспективная альтернатива пересадкам — лечение стволовыми клетками.

Как известно, стволовые клетки различаются тем, в клетки каких тканей они могут преобразоваться. Существуют плюрипотентные клетки, которые могут стать частью любой ткани. Есть более специализированные клетки, которые могут стать, к примеру, "кирпичиками" мышечной или соединительной, но не нервной ткани. Есть и ещё более узкоспециализированные "заготовки".

Чем более специализирована стволовая клетка, тем меньше вероятность, что её развитие пойдёт не по тому пути. Почки идеально было бы лечить клетками-предшественниками тканей почек. Однако тут же встаёт вопрос, где их взять.

Человеческие почки имеют некоторый запас стволовых клеток. Чтобы их извлечь, обычно требуется биопсия. Это хирургическая процедура со всеми вытекающими последствиями.

Микрофотография стволовых клеток почек.
Иллюстрация J. Adjaye.

Между тем ежедневно от двух до семи тысяч почечных клеток покидают наш организм с мочой. В последние годы несколько исследовательских групп сообщили, что среди этих клеток есть и стволовые. Теперь команда из Университета имени Генриха Гейне в Германии детально изучила этот вопрос.

Учёные выделили стволовые клетки из мочи десяти мужчин и женщин разного возраста. Медики обнаружили на них несколько химических маркеров, подтверждающих, что это именно стволовые клетки. Специалисты распознали среди них клетки-предшественники трёх видов покровной ткани, характерных для почек.

Эти клетки можно использовать для лечения заболеваний этого важного органа. Кроме того, они могут быть перепрограммированы в плюрипотентные стволовые клетки, подходящие для "ремонта" самых разных тканей. В общем, такой "перепрошивке" поддаются почти любые клетки, но со стволовыми процесс особенно эффективен.

Кроме того, эти клетки послужат прекрасным материалом для исследования заболеваний и испытания лекарств.

К слову, ранее "Вести.Наука" писали о том, как стволовые клетки спасли зрение пациента, и об обнаружении скелетных стволовых клеток.

Текст: Вести.Наука

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