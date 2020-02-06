Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Камиллу Гилметдинову

27 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Камиллы Гилметдиновой из Татарстана. У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз в легочно-кишечной форме. В дыхательных путях скапливается густая слизь. Для очищения легких и бронхов и облегчения дыхания необходимы дорогое лекарство и специальный прибор – откашливатель. Кроме того, из-за поражения кишечника обычная пища плохо усваивается, Камилле требуется лечебное питание.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 307 858 руб.) собрана. 649 052 внес БФ "Татнефть", 21 573 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан", 4 880 руб. собрали телезрители НТР, 703 423 руб. собрали читатели Вестей.Ru, business-gazeta.ru и rusfond.ru. Всего собрано 1 378 928 руб. Мама Камиллы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".