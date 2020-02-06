Чудовищное испытание от коррупционеров: Трамп продолжает отчитывать демократов

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он воспринял процедуру импичмента. Американский лидер назвал произошедшее "серьезным и чудовищным испытанием", которое инициировали бесчестные коррумпированные люди. Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая на молитвенном завтраке.

По словам президента, "бесчестные люди" сделали все для разобщения. Трамп отметил, что таким образом они нанесли тяжелые раны американскому народу. Лидер США подчеркнул, что демократы осознавали несправедливость своего дела, но возомнили себя выше "великой страны".

Дональд Трамп похвалил политиков-республиканцев за мужество и мудрость, поскольку они вчера, как и несколько недель назад, сделали то, что каждый считает правильным. Президент США отметил, что во время процедуры импичмента пострадали много людей, потому они не могут позволить продолжение этого, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что американские сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушания по импичменту. Большинство голосов отвергли как злоупотребление властью, так и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. Против американского президента проголосовал лишь один республиканец — Митт Ромни.



Процедура импичмента была инициирована демократами 24 сентября 2019 года. Причиной этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы американский лидер просил украинского коллегу начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына. Кроме того, не исключалось вмешательство в американские выборы с территории Украины.