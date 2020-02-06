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6 февраля 202018:45

На Валааме задержали сантехника с жестким галлюциногеном в барабане

фото: МВД РФ

В Карелии, на острове Валаам, сотрудники транспортной полиции и ФСБ по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего сантехника — жителя Архангельской области, который прибыл на остров на работу вахтовым методом.

Во время личного досмотра вещей вахтовика внимание полицейских привлекло содержимое рюкзака – в частности, находившийся в нем кубинский ударный инструмент бонго.

Внутри барабанов обнаружили сверток из фольги с порошкообразным веществом, сообщается на сайте МВД.

Он был изъят. Криминалистическое исследование установило, что это был "жесткий галлюциноген" — наркотическое средство броламфетамин в особо крупном размере.

В сообщении ведомства отмечается также, что ранее подозреваемый был неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, санкции по которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

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