Рост пассажирских авиаперевозок в 2019 году в мире замедлился до 4,2%

Объем мировых авиаперевозок в 2019 году сократился в 2019 году до 4,2% в годовом выражении с 7,3% в предыдущем году, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

В IATA отметили, что в 2019 году долгосрочный тренд роста на 5,5% прекратился впервые с момента финансового кризиса 2008-2009 годов.

При этом в декабре 2019 года рост авиаперевозок составил 4,5%, тогда как в предыдущем месяце — 3,3%.

Гендиректор ассоциации Александр де Жуньяк отметил, что авиакомпании справились с сохранением устойчивого роста 2019 году, хотя и в секторе отмечались многочисленные трудности, к которым относятся слабые показатели мировой экономики, низкая активность торговли, а также политическая и геополитическая напряженность в мире.

Отмечается, что объем международных пассажирских авиаперевозок в 2019 году вырос на 4,1%, а внутренних — 4,5%. В декабре рост составил 3,8% и 5,8% соответственно.

В региональном разрезе, по состоянию на декабрь 2019 года, наибольший рост пассажироперевозок отмечался в Северной Америке — рост на 8,6%, в странах Ближнего Востока — на 5,9%, в Африке — на 5,4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) рост составил 3,5%, в Европе — 2,5%, в Латинской Америке увеличение достигло только 1,5%.

Согласно данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в 2019 году вырос на 12,6% в годовом выражении. Объем международных пассажирских авиаперевозок российскими компаниями вырос на 16,6%, внутренних — на 7,4%.

В декабре объем пассажирских авиаперевозок увеличился на 8,6%, в том числе международных — на 11,3%, внутренних — на 5,2%.