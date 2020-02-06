Китайские компании объединяются, чтобы создать конкурента Google Play

Китайские компании Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi планируют создать новую платформу распространения приложений, сообщает Reuters. В четвертом квартале прошлого года совокупные поставки телефонов четырех компаний составили 40,1% мирового рынка смартфонов.

Производители смартфонов на Android объединяют усилия для создания аналога и альтернативы Google Play. У Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo есть собственные маркетплейсы приложений, но объединенная платформа для разработчиков позволит распространять и продвигать приложения, игры и музыку на всех альтернативных интернет-магазинах одновременно.

Проект носит название «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance). Платформа призвана облегчить разработчикам игр, музыки, фильмов и других приложений для Android-смартфонов расширение на рынках по всему миру. Кроме того, запланировано, что Альянс предложит более выгодные условия, чем магазин Google.

Первоначально GDSA была нацелена на запуск в марте, хотя неясно, как на это повлияет вспышка коронавируса, из-за которой часть китайских компаний приостановила работу либо перевела сотрудников на удалённую работу, сообщили источники агентства.

Согласно тестовой версии сайта GDSA, первоначально платформа будет охватывать девять регионов, включая Индию, Индонезию и Россию. Все четыре крупных китайских вендора отказались комментировать новости.

«С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе» — считает вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.

«Google, чьи сервисы недоступны в Китае, заработала около $8,8 млрд на мировым рынке через Play Store в 2019 году. Google продает контент, такой как фильмы, книги и приложения и получает 30% комиссионных с каждой продажи», — сообщает Кэти Уильямс, аналитик компании Sensor Tower.