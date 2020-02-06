Путин уволил несколько генералов МВД и МЧС

Президент Владимир Путин отправил в отставку трех генералов МВД, одного генерала МЧС и полковника Следственного комитета РФ. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. Таким образом, своих постов лишились:

Начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов Начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев Министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников Начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике Руслан Яхъев Заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Александр Сарафанов