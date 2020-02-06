Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания. Об этом сообщило издание Global Times на своей странице в Twitter.

Ли Вэньлян был доктором Центральной больницы Уханя. 30 декабря он написал коллегам в социальной сети, что на рынке морепродуктов "Хуанань" подтвердились семь случаев SARS (тяжелого острого респираторного синдрома). Медик не знал, что новый коронавирус 2019-nCoV относится к другому штамму. Пост врача распространился по китайским социальным сетям.

На следующий день Ли Вэньляна и еще семерых врачей, которые рассказали о набирающей обороты эпидемии, вызвали в полицию Уханя. Медикам вынесли предупреждение и попросили более не делать ложных заявлений, которые могут подорвать общественный порядок.

Теперь же стало известно, что Ли Вэньлян скончался в четверг, 6 февраля, от той же болезни, о которой он предупреждал многих.



В настоящее время только в Китае коронавирусом заразились более 28 тысяч человек, 563 умерли. Всемирная организация здравоохранения 31 января назвала вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией международного значения.