Uber разрешили тестировать беспилотники в Калифорнии после смертельной аварии

Авария случилась в 2018 году в Аризоне: в результате ДТП погиб пешеход. Тестирование беспилотного транспорта на дорогах общего пользования - неотъемлемый этап его подготовки к "выходу в мир", но в Uber пока не уверены, стоит ли и дальше связываться с руководством Калифорнии.

Именно штат Калифорния оформил "Уберу" после аварии запрет на вывод беспилотников на улицы Сан-Франциско. На тот момент фирма проводила активные тесты автономного транспорта в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто, но после инцидента свернула программу. Ходили активные слухи, что Uber планирует продать свой беспилотный проект куда-то на сторону.

В декабре 2018-го транспортный департамент штата Пенсильвания снова разрешил фирме проведение тестов на дорогах общего пользования, а сейчас аналогичный допуск Uber получил и на дороги Сан-Франциско. Однако в компании заявили, что пока не готовы назвать конкретную дату возобновления испытаний.

"Сан-Франциско - это прекрасный город, где можно накапливать ключевые знания в области технологий автономного вождения, учитывая его сложную и постоянно меняющуюся среду. Хотя у нас нет информации о том, когда именно мы возобновим тестирование беспилотников, получение разрешения на тесты в Калифорнии является критически важным шагом в этом направлении", - цитирует издание Tech Crunch официальное письмо Uber.

По предварительным данным, сейчас в компании ведется работа над составлением высокоточной карты города Вашингтон в округе Коламбия - она будет использоваться для обучения беспилотников самостоятельной езде по этому населенному пункту и для виртуального моделирования. Тесты должны начаться уже в этом году, и первоначально на дороги выйдут лишь три автомобиля, в каждом из которых будет находиться по два оператора.