Назван состав сборной России на матч Евротура против Финляндии

Тренерский штаб во главе с главным тренером Алексеем Кудашовым огласил состав сборной России по хоккею на стартовый поединок третьего этапа Евротура против Финляндии.

Ранее уже анонсировалось, что защищать ворота российской национальной команды будет Тимур Билялов.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Билялов, Самонов;

Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Миронов и Дронов;

Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк и Рафиков;

Третье звено: Шаров, Светлаков, Мамин, Киселевич и Романов;

Четвертое звено: Денисенко, Шалимов, Каюмов, Игумнов, Лямкин и Сергеев.

Встреча носит статус вынесенной, состоится в Хельсинки и начнется в 19:30 по московскому времени.