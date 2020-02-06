Махонин стал врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Пермский край возглавлял Максим Решетников. Он досрочно прекратил свои полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в новом составе кабинета министров.

Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности начальника управления УФАС по Пермскому краю, уточняет ТАСС.