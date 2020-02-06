Месси разбушевался. Капитан "Барселоны" требует отставок президента и тренера

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает конфликтовать в каталонском клубе. Аргентинец разругался с руководителями "блаугранас" и теперь требует уйти в отставку президента Хосепа Бартомеу и сменить тренера.

Как сообщает Twitter-аккаунт El Chiringuito TV, Месси не хочет, чтобы Бартомеу и новый главный тренер Энрике Сетьен оставались на своих постах. В частности, вместо наставника он требует назначить своего бывшего партнера по команде Хави Эрнандеса.

🔴🔵 PLAN MESSI EN EL BARÇA 🔒.



ELECCIONES ➡️ XAVI, ENTRENADOR



Te lo estamos contando en #JUGONES. pic.twitter.com/WLt0OeWhJX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 6, 2020

Однако на этом негодование Месси ситуацией, сложившейся вокруг клуба, затронуло не только боссов. Стало изве6стно, что после проигрыша "Валенсии" аргентинец сцепился с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Они не поделили мяч, в результате чего между ними вспыхнул конфликт.

Ранее Месси уже успел также поругаться со спортивным директором "Барселоны" и своим бывшим одноклубником Эриком Абидалем. За ситуацией вокруг скандала Месси наблюдает "Манчестер Сити", который готов выкупить полузащитника.