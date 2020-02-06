С россиянами на лайнере Diamond Princess поддерживается постоянный контакт

Среди зараженных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess россиян нет. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" сообщил корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.

"Всего выявлено за два дня 20 зараженных, 10 вчера и 10 сегодня. По информации японских СМИ, это граждане из семи разных стран. На лайнере находятся 24 россиянина, и инфекции коронавируса у них не выявлено", — сказал собкорр.

Информацию Сергея Мингажева подтверждает сообщение посольства России в Японии, опубликованное на странице дипмиссии в Facebook:

"На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован. С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами".



Дипломаты российского посольства поддерживают связь с оказавшимися запертыми на лайнере россиянами. Всего на судне находятся около четырех тысяч человек, граждане более чем пятидесяти стран.

Круизный лайнер Diamond Princess совершал двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля. Когда выяснилось, что один из отдыхающих, который сошел на берег в Гонконге, заболел пневмонией нового типа, капитан принял решение остаться в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров.

Для эвакуации больных с борта был задействован катер береговой охраны, а специально оборудованные машины скорой помощи доставили их в больницу в префектуре Канагава.