Huawei и Xiaomi предложат россиянам альтернативу Google Play

Крупнейшие китайские производители смартфонов — Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo — объединили усилия ради создания конкурента Google Play, официальному магазину контента для Android-устройств. Его соперником станет платформа Global Developer Service Alliance (GDSA), которая позволит разработчикам и правообладателям загружать приложения, игры, музыку и фильмы во все четыре магазина сразу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, уже создан прототип сайта, который первым откроется для пользователей из девяти стран, включая Россию, Индию и Индонезию.

Изначально GDSA планировалось запустить в марте. Однако сроки могут быть перенесены из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом, указали информаторы Reuters.

GDSA будет ориентирован на партнеров за пределами Китая, где доступ к Google Play заблокирован. "Сформировав этот альянс, каждая компания сможет воспользоваться преимуществами других в разных регионах, — сказала аналитик Canalys Николь Пэн, — Xiaomi обладает сильной пользовательской базой в Индии, Vivo и Oppo — в Юго-Восточной Азии, а Huawei — в Европе".

По статистике IDC, в IV-м квартале 2019 года на четверку китайских компаний пришлось 40,1% мировых поставок смартфонов. Oppo, Vivo и Xiaomi имеют доступ к сервисам Google на международном рынке, но Huawei его утратила из-за ограничительных мер США.