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Коронавирус 54 минуты назад

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6 февраля 202021:17 Кирилл Солодков

Первый день карантина: как чувствуют себя эвакуированные из Китая россияне

Первый день карантина: как чувствуют себя эвакуированные из Китая россияне

Состояние россиян, эвакуированных из очага коронавируса 2019-nCoVУханя — и помещенных на карантин в Тюменской области, нормальное, заболевших среди них нет. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Особое наблюдение потребовалось только троим, но и то в связи с хроническими заболеваниями. Остальным четыре раза в день доставляют еду прямо в номер, у всех есть интернет, телевидение и книги.

- У нас все хорошо, ужин приносили сейчас, гречка с курочкой и оливьешечка.

Этих звонков и сообщений они ждут каждый день и стараются не упустить ни одной мелочи. Учиться в Китае для дочери Натальи и Александра было мечтой. Но после вспышки коронавируса родители думали только об одном: чтобы студентка уханьского университета Светлана как можно скорее вернулась домой.

"Когда пришла весть о том, что их собираются эвакуировать, мы были очень рады", — говорит отец девушки Александр Жигалов. "Мы были довольны до безумия, что страна заботится о наших детях, что их забрали и вывезли", — говорит мама Наталья Жигалова.

Первое желание близких — лететь в Тюмень из любой точки страны. Но строгие правила карантина запрещают любые посещения. Успокаивает, что дети на родине и под наблюдением лучших специалистов. "Все эвакуированные дома, в России. Нет слов от радости, всем спасибо!" – говорит Светлана Савинцева.

Чтобы пережить разлуку с близкими на 14 дней было проще, местные власти предоставили скоростной интернет и бесплатные сим-карты без ограничений на звонки. Все 14 дней вместе с эвакуированными будут не только врачи-вирусологи, но и целая команда обслуживающего персонала — все для того, чтобы сделать пребывание людей здесь максимально комфортным.

Переоборудовать санаторий по требованиям Роспотребнадзора пришлось в рекордные сроки. По словам губернатора, работали даже по ночам. "Самый тяжелый для них был день, когда они принимали эвакуированных. До этого они два дня не спали", — говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Человеческое отношение проявляется и в мелочах. Для гостей пансионата "Градостроитель" работают профессиональные повара, а по просьбе постояльцев могут приготовить даже самое неожиданное блюдо.

- Двое наших гостей попросили лапшу быстрого приготовления. Хоть и нездоровое питание, но мы пошли навстречу.

Состояние эвакуированных по-прежнему стабильное. Симптомов коронавируса нет ни у кого.

"Четыре раза в день у них измеряют температуру. Повышения температуры нет ни у кого. Осмотрены дети. Они чувствуют себя хорошо, за ними постоянно наблюдают педиатры", — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Врачи-вирусологи завершили забор проб у всех 144 человек, в ближайшее время материал будет доставлен для анализа в лаборатории Тюмени и Новосибирска.

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