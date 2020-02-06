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6 февраля 202021:03 Анна Ткаченко

Битва за чернозем: украинская оппозиция саботирует закон о земле

Битва за чернозем: украинская оппозиция саботирует закон о земле

Депутаты Верховной Рады сегодня демонстрировали приверженность украинской парламентской традиции — решали политические разногласия с помощью кулаков и мата. Силовое противостояние разгорелась в результате попытки Зеленского отменить мораторий на продажу земли. И хотя у президентской фракции большинство, оппозиция применила многократно отработанный приём — заблокировала трибуну. А Юлия Тимошенко за идею даже пролила свою кровь.

Верховная рада снова как осажденная крепость. Недовольные аграрии, готовый ко всему спецназ. Это верный признак того, что депутаты будут говорить о земле.

Митинги у стен Рады собираются каждый раз, когда в парламенте обсуждают земельную реформу. В народе ее давно называют законопроектом о распродаже украинских земель. Сегодня на акцию протеста пришли не только аграрии, но и политические противники Зеленского. Они используют полемику вокруг законопроекта в своих целях.

Недовольство реформой моментально превращается в недовольство президентом и его командой.

18 лет на Украине нельзя было продавать сельхозугодья. Действовал мораторий. Владимир Зеленский предложил его отменить. Оппозиция обвинила его в распродаже самого ценного — Родины и чернозёма.

В самой Раде градус заседания сразу высокий. Трибуну пытались занять силой. Но победила скорость и хитрость Юлии Тимошенко. На фотографиях видно, что в микрофон она вцепилась так крепко, что порезала руку.

После первой крови стало ясно — потасовки не избежать. Вроде самое время обсуждать сотки и гектары, но в украинском парламенте звучат непарламентские выражения.

Но даже в этом угаре законотворчества один из депутатов фракции "Слуга народа" сидел и спокойно смотрел любимый сериал. К второму чтению земельного закона сторонники и противники реформы подошли как к решающей битве. Одних пытались подкупить.

"Ходят слухи, что тех депутатов, которые рьяно сопротивлялись, уговорили круглыми суммами по 100 тысяч долларов", — говорит молодой человек.

Другие пообещали сидеть до конца.

"Мы взяли бутерброды с собой, мы готовы отстаивать интересы украинского народа", — заявила Татьяна Плачкова, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Чернозем — главное богатство Украины. Почти 30 миллионов гектаров. Больше нет ни у одной страны.

Проект президентского закона предлагает разрешить их продажу в частные руки. Но только украинцам. А иностранцам лишь после отдельного референдума. Россиянам, что прописано отдельно — покупать землю будет запрещено. На либерализации этого рынка давно настаивает и МВФ.

"Очень большая поддержка со стороны украинской диаспоры в Канаде, в Австралии, в США. Мы очень хотим, как страна, чтобы украинцы возвращались в Украину", — сообщил Давид Арахамия, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Противники реформы все же опасаются тотальной распродажи украинской земли иностранцам. Ведь жителям Европы получить украинское гражданство легко, а подкупить украинского чиновника еще проще.

Кто-то боится новых бандитских войн, кто-то так и представляет, как всю землю скупают украинские олигархи.

Для Владимира Зеленского реформа — принципиальная. О ней он объявил еще в первые месяцы своего правления. Оппозиция пытается саботировать закон — — четыре тысячи поправок. И по закону надо рассмотреть каждую.

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