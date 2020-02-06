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6 февраля 202021:28 Валентин Богданов

Попытка демократов провалилась: импичмент оказался лучшей рекламой для Трампа

Попытка демократов провалилась: импичмент оказался лучшей рекламой для Трампа

Третья в истории США процедура импичмента президента закончилась третьим в истории оправданием. И это, по мнению американских СМИ, лучшая из предвыборных реклам Трампа, которые можно вообразить. The New York Times саркастически назвала голосование в Сенате "концом всех начал", а в The Wall Street Journal признали, что на продолжение войны против Белого дома у Нэнси Пелоси и компании заканчиваются и финансы, и обвинительные аргументы. Трамп теперь обвиняет сам: на молитвенном завтраке он упрекнул Пелоси и Ромни в том, что прикрывают импичмент "верой и молитвами".

Молитвенный завтрак в Вашингтоне начался со свежих газет. А в них для Дональда Трампа исключительно хорошие новости. Метровыми буквами заголовки "Оправдан".

"Как вы знаете, моя семья, наша нация и ваш президент прошли через суровое испытание из-за некоторых нечестных и коррумпированных людей, — заявил Дональд Трамп. — Они делали все возможное, чтобы уничтожить нас, и, делая это, нанесли серьезный вред нашей нации. Они знают: то, что они делали, — плохо. Но они поставили себя выше нашей великой страны. Несколько недель назад и в очередной раз вчера отважные политики-республиканцы показали себя мудрыми, стойкими и сильными, сделав то, что являлось правильным".

 

Впрочем, основные комментарии президент США приберег для специального обращения из Белого дома:

"Такого больше не должно произойти ни с одним президентом. Я не знаю, смог ли кто-нибудь кроме меня выдержать такое".

Для небольшой группы сторонников демократов, что собрались под зданием Капитолия в минуты решающего голосования, его результаты не имели никакого значения. Трампа здесь заранее объявляли виновным.

В методах участники митинга, которых бдительные полицейские не выпускали за пределы лужайки, правда, разошлись. Половина выступает за немедленную отставку действующий американской администрации. Другие надеются на выборы.

"Я не из тех, кто думает, что правительство можно сместить в результате революции. Но что возможно — так это выйти на улицы. Объяснить людям, что нельзя просто сидеть дома, за клавиатурой и писать твиты", — говорит один из протестующий Джоель Гершон.

Но это смотря какой "Твиттер". В самом главном в США через секунды после голосования появился вот такой ролик. Обложка Times сулит Трампу еще много, много побед.

Другого поворота никто и не ждал. У сторонников Трампа в Сенате большинство, которое повело себя дисциплинировано. Скандал с импичментом только укрепил положение Трампа в партии.

"Нет, и может я недостаточно тревожно звучу, но импичмент президента не имеет совершенно никакой силы прецедента. Одним из обвинений против президента Эндрю Джонсона в свое время было то, что он позволял себе грязные и оскорбительные высказывания против других людей. Сейчас за такое импичмент не устроишь", — считает Дэнни Севалос, юридический аналитик NBC News.

53-47 и 52-48 с таким счетом в пользу республиканцев закончилось голосование по обеим статьям. За или против сенаторы высказывались поименно, не тайно. От генеральной линии своей партии отклонился только республиканец Митт Ромни. Бывший соперник Обамы на выборах 2012 года счел Трампа виновным в превышении полномочий, но невиновным в препятствовании работе Конгресса

"Я понимаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента. Скорее всего, мой голос будет в меньшинстве в Сенате. Но несмотря на это, моим голосом я хочу сказать своим детям и внукам, что выполнил свой долг перед моей страной. Те, кто в будущем увидят запись этого заседания, поймут, что я был среди сенаторов, которые были убеждены — то, что совершил президент, было незаконно", — пояснил Митт Ромни.

Для демократов Ромни теперь герой дня. "Меня ничто не удивило. Думаю, многие, кто знают Митта Ромни давно, знают, что у него есть стержень, что он прекрасно продемонстрировал, выразив надежду на перестройку Республиканской партии", — заявила бывший федеральный прокурор Синтия Алксни.

Но чтобы собрать необходимые для досрочной отставки Трампа 67 голосов, его оппонентам нужны были еще четырнадцать таких Ромни. Не срослось.

В собственный успех демократы не верили. И потому еще до финального голосования на Капитолийском холме зазвучали предложения, что делать с Трампом после провального импичмента. Все-таки затащить в Конгресс Джона Болтона — одно из таких предложений.

Но пока единственное, что есть у демократов, — это факт импичмента. Да, Трамп всего лишь третий в истории США президент, который был подвергнут этой процедуре. И об этом, конечно, будут кричать в предвыборных роликах и без конца напоминать избирателям.

"Все, что мы здесь увидели и услышали, к сожалению, рисует нам картину президента, который превысил свои полномочия и поставил свои личные интересы превыше интересов нации. Сделав так, он угрожал нашей национальной безопасности. Наша страна заслуживает другого президента", — уверен Даг Джонс.

В таком ключе сам Трамп рассуждает о Венесуэле. В Белом доме накануне он принимал самозванца Гуайдо, которому устроили прямо-таки президентскую встречу. Гость даже растерялся. Где-то оставил пальто. В Каракасе гастроли, которые Трамп организовал Гуйадо, уже назвали очередным мрачным манифестом, что показывает презрение Америки к суверенитету Венесуэлы.

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