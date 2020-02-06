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6 февраля 202021:04 Александр Хабаров

Brexit начал ссорить соседей: рыбаки Франции и Британии не могут поделить улов

Brexit начал ссорить соседей: рыбаки Франции и Британии не могут поделить улов

Угрозы французских властей сжигать лодки с "британской санкционкой" довели рыбаков Нормандии и Кальвадоса до встречи с посланниками Макрона — в опасные для экономики страны регионы президент отправил госсекретаря по европейским делам, чтобы и рыбаков успокоил, и заодно объяснил им: слухи распространяют британские конкуренты. Из-за выхода королевства из ЕС они якобы требуют у каждого гостя с материка специальное разрешение на ловлю трески и гребешков. 

Ричард Кин ловит крабов, лобстеров и морские гребешки, но сегодня его самая ценная добыча — поднятая с морского дна старинная бутылка из-под французского вина. По словам рыбака, это ручная работа, которой двести лет. За нее можно выручить пятьдесят фунтов.

Отношения с французами сейчас плохие. После того, как наступил Brexit, власти острова Гернси, который принадлежит британской короне, закрыли доступ в свои территориальные воды французским рыбакам. Ответ из Франции пришел незамедлительно. Один из рыбаков поделился:

"Хозяину одного из наших крупных сейнеров уже позвонили из Шербурга и сказали, чтобы он там не появлялся со своей рыбой, если не хочет, чтобы его судно повредили".

Два года назад французские и британские рыбаки уже выясняли отношения в море из-за добычи гребешков, даже шли на таран. До возобновления боев дело пока не дошло, хотя потери французов весьма ощутимы — на британские воды приходится треть их улова. Рыбак Франк Ле Дуссальсур рассказал:

"Это ставит под угрозу наш бизнес, поэтому таким компаниям, как наша, будет очень трудно туда попасть".

Французские рыбаки считали, что до конца этого года, в так называемый "переходный период", правила останутся прежними. Но остров Гернси никогда не входил в Евросоюз, поэтому здесь настаивают на подписании отдельного соглашения.

"Французское и британское правительства сообщили нам только за десять дней до Brexit, что Британия вышла из Лондонской конвенции о рыболовстве и что на нас не распространяются правила Евросоюза", — заявил министр иностранных дел острова Гернси Джонатан Ле ток.


Французский президент Эммануэль Макрон отправил министров успокаивать своих рыбаков. Их уверяют, что решение будет найдено до конца этой недели. На острове Гернси также несут убытки из-за того, что местные рыбаки не могут продавать во Франции свой улов.

"До Франции нам всего четыре часа хода, а до Англии, получается, десять часов. У нас вдвое растут расходы на дизель", — рассказал рыбак Пол Фэллон.

"Все, что связано с Brexit, в ближайшее время будет для нас проблемой", — рассказал рыбак Ричард Кин.

Промысел рыбы — одна из самых острых тем на предстоящих переговорах между Лондоном и Брюсселем. Британцы обещают ограничить доступ в свои территориальные воды, с чем не согласны их оппоненты на континенте.

"Поэтому неудивительно, что голландцы, французы и другие говорят: "Мы хотим, чтобы такой порядок вещей продолжался". Я имею в виду, что исторически это наше право", —  прокомментировал ситуацию бывший глава комитета по рыболовству Европарламента Крис Дэвис.

Нынешнюю конфликтную ситуацию многие считают предвестником более серьезных проблем, учитывая исторически сложные отношения Великобритании с ее теперь уже бывшими партнерами по Евросоюзу. Не случайно французский писатель Виктор Гюго называл Гернси отколовшимся кусочком Франции, подобранным англичанами.

Формат будущих отношений между Лондоном и остальной Европой пока неизвестен, но Brexit вновь обозначил позабывшиеся и почти стертые Евросоюзом границы.

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