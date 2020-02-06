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6 февраля 202021:24 Анна Балан

3000 рублей за 10 минут: схемы обмана от таксистов Шереметьева

3000 рублей за 10 минут: схемы обмана от таксистов Шереметьева

10 минут в пути за 3000 рублей. Новую, неслыханной наглости схему обмана, придумали таксисты в аэропорту Шереметьево. Из международных терминалов во внутренний, пассажиров возят по цене недорогого авиаперелета. При том, что добраться можно на бесплатном подземном поезде. Орудует целая группа зазывал и водителей, которых уже успели прозвать "терминаторами".

"До терминала B. — Отсюда если по дороге, 12 километров, если пешком, 32 минуты. — Это долго? — Лучше на такси", — из беседы с зазывалой.

Их еще называют "терминаторами", бомбил, которые возят пассажиров между терминалами аэропорта за огромные деньги.

"А сколько будет стоить? — До "B" три тысячи будет стоить. — А долго ехать до B? — На машине нет. А так вам нужно идти километр. Потом на поезде и там метров 500. — А сколько будет стоить? — Полторы тысячи", — поясняет другой зазывала.

В зоне прилета международных терминалов ловят тех, кто путешествует транзитом и спешит на внутренний рейс.

В двух метрах от таксистов висят указатели, где очень четко обозначено как пройти к поездам, которые бесплатно едут в терминал B. А идти до них отсюда не больше 5 минут.

А могут остановить даже на пути к поезду и сказать, что шаттл сломался.

Айгуль Михневич летела через Москву в Набережные Челны: "Ко мне подошёл человек, буквально не доходя до перехода в терминал В: а вы уверены, что вы за три часа туда доберетесь? Тут пешком идти далеко-далеко. Я растерялась и спросила, что же мне делать? Он говорит: а давайте я бесплатно довезу на машине".

И лишь в конце поездки таксист назвал четырёхзначную цифру.

Ради интереса посмотрим, сколько будет стоить поездка от терминала D до B, если официально заказывать такси. На эконом-классе это 338 рублей. И если даже смотреть по самому дорогому тарифу, машины класса премиум — чуть больше двух тысяч.

Чтобы выглядеть убедительнее — рассказывают пассажиры — нелегалы даже прикрываются символикой известных авиакомпаний.

"Вы в "Аэрофлоте" работаете? — Нет. — А что это у вас ленточка "Аэрофлота"? — Какая вам разница!" – нервно отреагировал мужчина.

Но больше всего не везет иностранцам. Голландцу Эрику Босме нужно было доехать до центра Москвы: "Как только я сел в такси, посмотрел на чек и начал понимать, что заплатил 16 тысяч рублей".

"Чек у него остался, я на него взглянул и понял собственно, что это абсолютно как бы ненастоящий чек с какой-то выдуманной печатью. Я позвонил в аэропорт Шереметьево и спросил, есть ли у них официальный перевозчик с таким ИП или ООО, не помню. Они сказали, что у них такого нет", — рассказал Ефим Колодкин, друг пострадавшего.

В ответ на наш запрос пресс-служба аэропорта предложила пассажирам быть бдительнее: "Представители аэропорта Шереметьево и авиакомпаний не предлагают услуги заказа такси в терминалах".

После того как наша съемочная группа проработала в зоне прилета несколько часов, там не осталось ни одно "левого" таксиста. Вопрос, надолго ли.

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