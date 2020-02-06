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6 февраля 202020:18

"Манчестер Юнайтед" готов продать Поля Погба

Global Look Press

"Манчестер Юнайтед" больше не возражает против продажи полузащитника Поля Погба в "Ювентус". Однако английский клуб намерен выручить за чемпиона мира не менее 140 миллионов евро.

Как сообщает ТАСС, "Манчестер Юнайтед" согласился отпустить 26-летнего француза в его бывшую команду. Это связано с покупкой португальского полузащитника Бруну Фернандеша. Летом Погба сможет вернуться в "Ювентус", если чемпионы Италии согласятся заплатить требуемую сумму.

В 2012 году "МЮ" уже отпускал Поля в "Ювентус". Там француз стал четырехкратным чемпионом Италии. В 2016 самый титулованный клуб Англии вернулся Поля, заплатив за него 105 миллионов евро. Однако на протяжении всей своей английской карьеры Погба хотел куда-то уйти – то в "Барселону", то в "Реал", то в свой бывший клуб. В нынешнем сезоне Погба больше лечится, нежели играет. Француз сыграл всего 8 встреч.

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