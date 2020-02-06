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6 февраля 202020:55

Китай снизит тарифы на импорт из США на 50%

Global Look Press

Несмотря на то, что мировые фьючерсы на акции стремительно растут на фоне сообщений о том, что в среду готовится выпуск новых лекарств для лечения смертельной болезни, ожидается, что ВВП Китая упадет ниже 5% в I квартале. Это заставило отчаявшийся Пекин неожиданно объявить в четверг о снижении тарифов на 1717 американских товаров на 50%.

Министерство финансов Китая заявило, что 14 февраля дополнительные тарифы на ряд товаров будут снижены с 10% до 5%, на другие они будут снижены с 5% до 2,5%, сообщает Reuters. Министерство финансов четко не отметило стоимость товаров, на которые повлияло снижение тарифов.

Также министерство добавило, что тарифы будут снижены в основном на товары, о которых говорилось во время торговой войны. Они сказали, что дальнейшие корректировки тарифов будут зависеть от двусторонней экономической и торговой ситуации.

Министерство заявило, что тарифы на сою снизятся с 30% до 27,5%. Тарифы на нефть сократятся вдвое с 5% до 2,5% после 14 февраля.

«Любой шаг к деэскалации — это всегда хорошо. Особенно, когда рынок взволнован новостями о коронавирусе. Так что сообщение о снижении тарифов — однозначно положительная новость», — сказал Томми Хе, глава Greater China Research в OCBC Bank в Сингапуре.

«Это объявление доказывает, что Китай выполняет торговое соглашение на первом этапе, несмотря на сбои в результате недавней вспышки коронавируса», — сказал он.

В среду Ху Сицзинь, редактор China Global Times, призвал США дать Китаю некоторое послабление на первом этапе торгового соглашения. Это может означать, что ожидаемая закупка Китаем товаров США на $200 млрд в ближайшие 2 года может не состояться.

Запланированное Китаем снижение тарифов произошло из-за расширения вспышки коронавируса: заражено более 28 тыс. человек по всему миру, 565 погибли.

Две трети китайской экономики не работают. Это приведет к экономическому «шоку», который закончится падением ВВП ниже 5% в I квартале.

Экономический «шок» в Китае может затронуть весь остальной мир в этом квартале. Причина: со времени эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году значение китайской экономики значительно возросло, благодаря впечатляющему росту китайской экономики за последние 20 лет.

Наконец, для тех, кто задается вопросом, почему Китай намекает на слабость, активно предпринимая шаг, который ставит его в тактически невыгодное положение по отношению к США, это вопрос на $64 трлн.

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