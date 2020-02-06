СМИ: врач, предупреждавший о вспышке коронавируса, жив

Китайская газета Global Times опровергла свою информацию о смерти от коронавируса 2019-nCoV врача Ли Вэньляна.

Его сердце остановилось в 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени). Но врачам удалось его спасти, запустив сердце. По данным издания, сейчас доктор находится в критическом состоянии и проходит интенсивную терапию в больнице Уханя.

Ли Вэньлян 30 декабря сообщил своим коллегам о том, что семь случаев SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли быстро распространился по китайским социальным сетям. 11 января Ли сообщил, что у него появились кашель и высокая температура, а позже написал, что у него подтвердилось заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По последним данным, в Китае новым коронавирусом заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.