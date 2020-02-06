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6 февраля 202022:30 Антон Подковенко

Историческая манипуляция: зачем Будапешту памятник изнасилованным женщинам

Историческая манипуляция: зачем Будапешту памятник изнасилованным женщинам

Решение властей венгерской столицы вызывает по меньшей мере недоумение. Городской совет Будапешта собирается поставить памятник жертвам насилия. Монумент будет исторический — его посвятят женщинам, пострадавшим во время войн. Казалось бы, благая цель, однако смущает контекст происходящего. Формально в документе о будущем памятнике не уточняется о каких именно вооруженных конфликтах идет речь. Однако, мэр города расставил вполне определенные акценты и дал понять, что те самые жертвы насилия связаны с освобождением Будапешта советскими войсками.

Дескать до "1989 года это было запретной темой" из-за некоего "мифа о Красной армии". А сейчас в Венгрии "изменилась политика памяти". Это формулировки самого главы Будапешта. Гергей Карачонь — довольно молодой политик, который совсем недавно занял свой пост, однако манипулирует как прожженный интриган.

Этот документ не публикуют венгерские СМИ — решение мэрии Будапешта, что памятнику "Женщинам, изнасилованным в войнах" — быть. Подписано новым мэром, и такое впечатление, что Гергей Карачонь не очень хочет огласки.

"Возникает вопрос: а где он будет установлен? Как будет выглядеть? Речь идёт о советских солдатах или вообще о солдатах?" – недоумевает Мария Лопатто.

Каким будет памятник, и правда пока неясно. И не очень понятно: планируется обобщённый монумент по жертвам насилия во всех войнах, или конкретно про Вторую Мировую речь.

Венгерская пресса пишет, что устроят "общественные консультации" и скульпторов тоже соберут. Однако намёки по концепции памятника вполне прозрачны. По фону для заголовков статей в СМИ.

"Поскольку там присутствует фотография с нашими бойцами, которые водружают влаг над одним из зданий Будапешта, то становится ясно, кто эти насильники. По мнению авторов концепции – наши солдаты. Развертывается очень циничная политическая компания по дискредитации советского прошлого. Польша начала эту компанию, туда же Украина ввязалась, сейчас подключилась Венгрия", — прокомментировал Григорий Герасимов, историк, публицист, доктор исторических наук

В Будапеште ещё хотят конференции проводить, "образовательные программы" — в довесок к новому памятнику. Интересно, расскажут ли на них, как Венгрия стала союзником гитлеровской Германии в 1940-м? Как четыре года спустя была оккупирована фашистами, которых выбили из Будапешта советские войска.

"Слушайте, а почему они не задумываются, как вели себя венгерские военнослужащие на территории Советского Союза за те несколько лет, которые они участвовали против нас в войне? Тема Второй мировой войны сейчас активно обсуждается, и в общем идёт попытка переписать историю, назначить новых "плохишей" таких. Мне кажется, что Венгрия спохватилась, что её могут записать в союзники Германии и они пытаются отвести от себя какие-то обвинения заранее, а главное, что определить себя как жертву", — считает Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований.

Это кадры документального фильма военных лет "Разгром немцев под Москвой". Фильм получил "Оскара" – в 1943 году на Западе страшную правду о войне ещё ценили. В картине целый эпизод про советских женщин, над которыми надругались фашисты. Насиловали, потом расстреливали.

"Венгерские военнослужащие – и румынские, надо сказать – вели себя значительно даже более жестоко по отношению к мирному населению, чем вермахт. Конечно, и сами немецкие солдаты, безусловно, насиловали на оккупированных территориях", — напомнил Смолин.

Однако к фашистам у мэрии Будапешта, получается, вопросов нет. В венгерских официальных бумагах и статьях по ним сказано, что мемориальный комплекс "Женщинам, изнасилованным в войнах" должен стать местом, где можно будет "обсудить прошлое".

"Либо это будет сведено на нет, поскольку нет общественного резонанса, либо разгорится в ближайшее время активная дискуссия, когда станут известны подробности установления этого памятника", — полагает Лопатто.

На создание монумента уже выделено 35 миллионов форинтов из городской казны. Это чуть больше 100 тысяч евро. Вряд ли хватит, чтобы переписать историю, но достаточно, чтобы бросить тень на собственную страну.

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