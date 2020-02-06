Проиграть за семь минут. Российские хоккеисты неудачно стартовали на Шведских играх

Стартовал третий этап хоккейного Евротура – Шведские игры. В матче, вынесенной в Хельсинки, финская сборная нанесла поражение сборной России с результатом 3:0.

Судьба матча решилась в его первые минуты. Уже на 32 секунде в воротах сборной России после броска Теэму Пулккинена. Затем по шайбе забросили два Юлиуса – Няттинен и Юннтила забросили по шайбе в ворота Тимура Белялова. К седьмой минуте финны вели 3:0.

После третьего гола главный тренер сборной России Алексей Кудашов, которому теперь помогает наставник молодежки Валерий Брагин, заменил вратаря. Александр Самонов оказался более удачлив, чем его коллега. Он не пропустил ни одной шайбы. Но и наша команда не забросила. Три шайбы, пропущенные за семь минут, обернулись поражением нашей команды.