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6 февраля 202022:46

Тренер сборной России Алексей Кудашов: мы прозевали начало матча

Сборная России по хоккею неудачно начала третий этап Евротура – Шведские игры. Наша команда проиграла сборной Финляндии 0:3, пропустив все три шайбы в дебюте встречи.

Начало мы однозначно прозевали, хоть и настраивались, И все равно проспали начало. Во втором периоде игру выровняли, но не хватило завершения – очень мягко играли. Надо агрессивнее в атаке быть. Со второго периода стало просматриваться то, что мы хотели видеть, контролировали шайбу, но голов это не принесло", — прокомментировад итог матча главный тренер сборной России Алексей Кудашов, чьи слова приводит РИА Новости.

Кудашов отметил дебютантов сборной России – тройку нападения, составленную из бывших игроков молодежной команды — Иван Морозов, Василий Подколзин и Кирилл Марченко. " Из позитиву можно отнести звено Морозова, они неплохо сыграли. . Для многих ребят это был первый матч в сборной. Мы говорили, что здесь другой хоккей, другие скорости, что надо быстрее бегать, быстрее соображать, силовая борьба другая. Теперь ребята это сами увидели и поняли, что их ждет".

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