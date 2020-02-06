Акции Королевской почты Великобритании обвалились до рекордного минимума

Котировки Royal Mail опустились до новых минимальных значений, потеряв почти половину своей стоимости с момента проведения первичного размещения бумаг компании в 2013 г.

По итогам торгов на Лондонской фондовой бирже в четверг, 6 февраля, котировки Royal Mail упали на 5,5% до отметки в 1,78 фунтов за акцию. В течение торговой сессии снижение по бумагам компании достигало 11%, акции падали до уровня в 1,68 фунтов стерлингов.

В октябре 2013 г. при проведении IPO в Лондоне бумаги Королевской почты Великобритании были размещены по цене в 3,3 фунта за акцию, что почти в 2 раза выше тех минимальных значений, вблизи которых они торгуются в начале февраля 2020 г.

За последние два года акции Royal Mail упали более чем на 60%. Новым поводом для снижения стала публикация предварительных результатов деятельности компании за последние 9 месяцев 2019 г.

Инвесторы обратили внимание на предупреждение о "сложностях" в ближайшие годы, о которых заявили в руководстве Royal Mail. В компании отметили, что период 2020–2021 гг. будет непростым из-за задержки в реструктуризации бизнеса компании, продолжающегося сокращения объема писем и почтовых переводов, а также "сохраняющейся экономической неопределенности" в Великобритании.