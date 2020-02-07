Третий круизный лайнер попал в карантин из-за вируса

К двум круизным лайнерам, которые оказались на карантине из-за коронавируса, может добавиться третий. Судно "Вестердам" отправилось из Гонконга в Японию, но Токио отказывается его принять.

Кроме того, в Гонконге блокирован корабль "World Dream", напоминает телеканал "Россия 24". Там — случаи заражения коронавирусом. На борту — 4 тысячи человек. Ранее, с другого судна "Diamond Princess" сняли 20 инфицированных. Пассажирам придется две недели провести в каютах.