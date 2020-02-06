В Канаде потерпел крушение товарный поезд с нефтью

На юге Канады сошел с рельсов поезд, перевозивший нефть. Несколько десятков цистерн опрокинулись и загорелись. Информации о пострадавших — пока нет. Из-за сильного задымления эвакуированы жители ближайшей деревни, автомобильные дороги перекрыты.

Причины аварии пока неизвестны, однако в декабре в этом же месте подобное уже случалось — тогда разлилось более полутора миллионов литров нефти, сообщает телеканал "Россия 24".