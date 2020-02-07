Шведские хоккеисты нанесли поражение чехам

Стартовал третий этап хоккейного Евротура – Шведские игры. Сборная Швеции обыграла команду Чехии 2:1.

Чехи первыми добились успеха. На 10 минуте шайбу забросил Давид Штястны. Но во втором периоде Фредрик Хендемарк восстановил равновесие, а в третьем периоде Матиас Броме принес победу скандинавам 2:1.

Во втором туре шведская сборная сыграет с российской. Наша команда проиграла финнам 0:3.