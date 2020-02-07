На орбиту ушел очередной "Союз" со спутниками для Великобритании

С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Это первый российский космический пуск в этом году. Ракета доставит на орбиту 34 спутника британской компании, которые будут обеспечивать широкополосный доступ в интернет, сообщает телеканал "Россия 24".