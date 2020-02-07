Василий Небензя раскритиковал действия Запада в Сирии

Критика борьбы с террористами в Сирии — фарс и попытка оправдать действия экстремистов. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на внеплановом заседании Совета безопасности. Он отметил, что такие встречи западные партнеры собирают лишь в случае, когда боевики оказываются под угрозой.

"Вызывает недоумение старания со стороны некоторых западных стран представить террористические группировки в качестве умеренной оппозиции. О том, что "Хеяб Такри Рашам" не так плох и страшен, и не представляет опасность, все чаще слышим — в том числе, от официальных лиц тех стран, которые созывали это заседание", — цитирует российского дипломата телеканал "Россия 24".