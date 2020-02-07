От шумеров до Горбачева: украинский Минкульт заказал бредовый клип об истории Неньки

Украина, оказывается — ровесница Земли. История, состряпанная по заказу киевского Минкульта. Задумались даже на Западе. Что-то не сходится.

"Скоростное путешествие по пантеону украинских героев" — слова колумниста американского журнала "Нью-Йоркер", который внезапно обнаружил ярчайший образец украинской пропаганды. Речь о ролике, в котором максимально коротко описывают историю Украины и мира — под задорный хип-хоп.

Снято по заказу Министерства культуры. Клип, судя по всему, настолько удивил западных журналистов, что его детальному разбору посвятили целый материал.

И не зря. Ведь, оказывается, что "Украина появилась одновременно с Землей". То есть, сразу после Большого взрыва. Именно с него и начинается исторический процесс. В американском журнале этот абсурд назвали "мистическим аспектом национализма". Но — даже за столь корректной формулировкой — проглядывается явный скепсис.

Стоит отдать должное — колумнист не обошел стороной откровенное вранье, которое вписали в украинскую экспресс-историю. Например, героизацию УПА (запрещена в России) прямо называют "спорной", потому что "эти группировки участвовали в этнических чистках".

Пятиминутный ролик больше напоминает путешествие в "страну невыученных уроков". Сразу поясним, с фактами там такие проблемы, ни один серьезный историк не захотел разбирать содержание этого "шедевра".

Видимо, у авторов проекта "Так работает память" с исторической памятью какие-то проблемы. Это именно они воевали с Византией, а своя литература появилась, когда Пушкин еще говорить не начал. Именно в этой великой стране изобрели Т-34 и победили Гитлера. В общем, "за изобретение ставлю пять, а по предмету неуд".

"Мы здесь видим попытку создать, как и в любой идеологической матрице, историю непротиворечивую, коротенько черно-белую, ярко выстроенную, одним вектором. Для того, чтобы такой продукт состряпать, грамотности совершенно не нужно. Большой. Схему в голове иметь нужно. Не нужно думать, что люди, которое это делают, хотят сказать, что они являются носителем какой-то правды. Они не верят в то, что они делают", — считает Сергей Соловьев, редактор журнала "Скепсис", главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории.

Кто-то может возразить. Мол, чего придираться к обычному музыкальному клипу. Не обязаны же авторы хорошо разбираться в истории. Все бы ничего, но сделан ролик по заказу министерства информационной политики. Исполнители хоть и называют себя рэперами, но уже давно замечены в тесных связах с госзаказом.

Даже на "ридну мову", как говорят, ребята из группы МНТК перешли не просто так. Начинали они как раз на русском языке. Но, видимо, с определенных пор, такое творчество монетизируется лучше. В общем, не талантом, так хоть патриотизмом.

Простенький бит, довольно однообразный речитатив, но зато какая любовь к Украине. Такой и сам Гоголь позавидует, кстати, как раз ему-то в украинском гражданстве рэперы и отказали. Видимо не тех политических взглядов был Николай Васильевич. А вот националистов не забыли. И даже кое-кого приписали.

В социальных сетях уже предложили заменить этой рэп-лекцией курс школьной истории. Действительно, зачем тратить бумагу и время, когда тут все так доходчиво объяснили. Предложение прозвучало пока в шутку, но от такой страны чудес можно ждать чего угодно.