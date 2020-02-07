Маневры на орбите: американский спутник-шпион "убежал" от российского аппарата-инспектора

Для того, чтобы уйти от приблизившегося российского спутника-инспектора "Космос-2543", американский разведывательный спутник USA 245 осуществил ряд маневров на орбите.

Предположительно, российский космический аппарат должен был приблизиться к американскому и синхронизировать с ним скорость и орбиту. По оценке американских специалистов, это может свидетельствовать о том, что российский спутник пытается провести с минимально возможного расстояния внешний осмотр и техническую диагностику американского разведывательного аппарата и, по возможности, считать передаваемую им информацию, передает "Интерфакс".

О выводе на орбиту Земли космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной платформы, с которой может проводиться мониторинг состояния находящихся на орбите спутников, Министерство обороны РФ сообщило в ноябре минувшего года. Позже от него отделился малый спутник "Космос-2543", задачами которого является оценка технического состояния отечественных космических аппаратов.