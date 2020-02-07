Комиссар SEC предложила ввести регуляторные каникулы для блокчейн-компаний

Для стартапов, привлекающих финансирование посредством ICO нужно ввести регуляторные каникулы на три года. За это время регуляторы должны определить, относятся ли те или иные токены к категории ценных бумаг. Разработчики же должны будут доказать, что действительно создают сети с открытым исходным кодом, а также предоставить соответствующие отчетности.

Такое предложение внесла специальный уполномоченный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс. «Анализ того, является ли предлагаемый или продаваемый токен ценной бумагой, не фиксирован и не конечен для цифрового актива», – говорится в пояснении к предложению.

Это значит, что токен может обладать характеристиками ценной бумаги в момент первичного предложения монет (ICO), но развиться до того уровня, где он уже не подпадает под соответствующее определение. Наиболее показательный пример — Ethereum и EOS, отметила Пирс в ходе выступления на отраслевой конференции в Чикаго.

Долгожданное предложение о том, чтобы разрешить блокчейн-компаниям организовывать ICO, было озвучено после неоднократных заявлений SEC о том, что токены следует считать ценными бумагами и, таким образом, они соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются при традиционных продажах ценных бумаг.

«Применение федеральных законов о ценных бумагах препятствует способности сети достичь зрелости и возможности превращения токена, продаваемого как ценная бумага, в токен, который ценной бумагой не является и имеет исключительно функциональное назначение в сети», – отметила Пирс.

Если предложение будет поддержано другими комиссарами SEC, будет установлен строгий набор правил, согласно которым стартапы должны будут проводить ICO. Сюда относятся и требования по раскрытию информации об участниках проектов, исходного кода и ряда других факторов.