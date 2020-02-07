В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате проведения Соединенными Штатами спецоперации на территории Йемена был уничтожен один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Касим аль-Рими.

Как отмечается в распространенном белым домом заявлении, именно под руководством аль-Рими группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в России) совершала беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена, а также стремилась организовать многочисленные нападения на США и американских военных, передает "Интерфакс".

Подчеркивается, что ликвидация главаря группировки ослабит как "Аль-Каиду на Аравийском полуострове", так и "Аль-Каиду" в целом, приближая США к устранению угроз, которые эти организации представляют для национальной безопасности страны.

По словам главы американской администрации, Соединенные Штаты продолжат выявлять и уничтожать террористов, стремящихся нанести вред США.