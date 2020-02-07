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7 февраля 202003:53

Турист из Литвы убит в Бразилии, его жена подверглась насилию

Global Look Press

В приморском бразильском городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) убит туриста из Литвы, его жена была изнасилована.

По данным местных СМИ, 37-летния литовский турист и его супруга, 35-летняя уроженка Бразилии, проводили в Парати отпуск. Злоумышленник проник в дом, который снимали супруги, чтобы изнасиловать женщину. Мужа своей жертвы он привязал к креслу, а потом заколол. Подозреваемый в совершении преступления задержан, передает РИА Новости.

Пляж Прайа-ду-Соно, где было совершено двойное преступление, находится в зоне природного парка, населенного немногочисленными жителями, которые сдают свои дома туристам и отдыхающим.

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